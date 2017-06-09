Полтавець відсудив у партії Мамая 40 000 грн за порушення авторських прав

09.06.2017 Поділитися

Шевченківський райсуд частково задовольнив позов полтавця Максима Бондаревського, який знімає на квадрокоптер Полтаву з висоти пташиного польоту.

За рішенням суду «Совість України» має сплатити Позивачеві 40 000 грн за порушення авторського права. Крім того, партії Мамая заборонено використовувати відео Максима.

Позивач хотів отримати від «Совісті України» ще 30 000 грн в якості моральної компенсації, але в цьому суд відмовив Бондаревському. Загалом судова тяганина тривала майже 2 роки.

Нагадаємо, в 2015 році фрагменти відеороботи Бондаревського використали у рекламному ролику партії мера Полтави. Після того співробітникам партії усно повідомили про порушення авторських прав та запропонували відшкодувати компенсацію. Цю пропозицію проігнорували. Потім на адресу «Совісті України» надіслали письмову претензію, яку також проігнорували.

Віктор Карпенко