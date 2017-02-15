Полтавщина прийняла близько 30 тис. переселенців зі Сходу і Криму

15.02.2017 Поділитися

782 переміщені особи обласна влада влаштувала на оплачувані громадські роботи.

Полтавська область прийняла близько 30 тис. внутрішньо переміщених осіб з зони бойових дій на Сході України та окупованого Криму з початку російсько-українського збройного конфлікту. Про це під час зустрічі з представниками ОБСЄ розповів заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.Зустріч відбулася у рамках Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, під час якої спостерігачі від ЄС слідкували за зниженням рівня напруження в країні та стабілізацією ситуації в регіонах.

– У самому місті та районах області ми змогли розмістити 30 тисяч переміщених осіб. Полтавщина намагається надати всі можливі умови для повноцінної життєдіяльності останніх, – сказав Пісоцький.

Відповідаючи на питання представників ОБСЄ, посадовець розповів про програми, що були реалізовані Полтавською владою для переселенців за минулий рік. Так, у 2016 році було впроваджено програму «Полтавська обласить для внутрішньо переміщених осіб», що передбачала собою комплекс заходів з облаштування життя переселенців на новому місці.

За словами Пісоцького, всі дані про роботу керівництва області із ВПО можна переглянути на сайті обласної ради та облдержадміністрації. За даними сайту, Полтавщина влаштувала частину ВПО на громадські роботи, що фінансуються ЄС. За період із вересня 2015 по листопад 2016 року, на роботу було влаштовано 782 людини.

Олександр Гуцул