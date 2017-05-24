Полтавщина серед аутсайдерів у соціально-економічному розвитку областей у 2016

24.05.2017 Поділитися

Мінрегіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України показало рейтинг розвитку областей за минулий рік, де Полтавщина – сімнадцята серед 25 областей та Києва.

За окремими напрямками соціально-економічного розвитку наша область посідає наступні місця: економічна та соціальна згуртованість – 17, економічна ефективність – 16, інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця – 8, фінансова самодостатність – 9, розвиток малого та середнього підприємництва – 20, ефективність ринку праці – 23, розвиток інфраструктури – 14, відновлювана енергетика та енергоефективність – 19, доступність та якість послуг у сфері освіти – 14, доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я – 13, соціальний захист та безпека – 11, раціональне природокористування та якість довкілля – 3. А за розвитком малого та середнього бізнесу наш регіон двадцятий.

Очолюють рейтинг Київ, Харківська область, Київська область, Вінницька та Чернівецька. В цих регіонах найвищі показники економічної ефективності, раціонального природокористування та розвитку малого бізнесу.

Також на Полтавщині працює 16 малих підприємців на 10 тис. населення, 4-5 представників середнього бізнесу на ті ж 10 тис. осіб. Частка реалізованих товарів у малих та середніх бізнесів складає 22% та 19% відповідно.

Віктор Карпенко