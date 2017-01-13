Полтавщина у топ-5 областей за вартістю оренди землі

13.01.2017 Поділитися

Полтавська область увійшла у топ-5 областей України за вартістю оренди державних земель – повідомляє ГУ Держгеокадастру України.

У середньому вартість оренди 1 га землі в області коштує від 3 000 до 5 800. Такі ж ціни і у Київській, Кіровоградській, Рівненській та Чернівецьких областях. У Держгеокадастрі констатують велику розбіжність у цінах на оренду земельних ділянок по усіх регіонах України. Річна орендна плата за землю, яка орендується через відповідні торги, залежить від кількості претендентів на аукціонах.

За кількістю претендентів на одну земельну ділянку, Полтавська область ділить першу сходинку з Чернівецькою областю. В середньому у цих регіонах на аукціонах беруть участь по 4 бажаючих отримати землю у користування. Це спричинено невеликими обсягами збуту, але великими цінами на ділянки.

Відділ моніторингу