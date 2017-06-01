Полтавщина восьма за рівнем пенсій серед регіонів України

01.06.2017 Поділитися

Полтавська область посідає 8 сходинку в Україні за рівнем пенсійних виплат, повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, середній розмір пенсії на Полтавщині – майже 1 790 грн. Якщо керуватися цим показником, то наш регіон посідає 8 сходинку серед усіх областей. Найбільші пенсії отримують київські люди похилого віку – 2 408 грн. Найменші – на Тернопільщині. Тамтешні пенсіонери отримують у середньому 1 560 грн.

Раніше Кабмін дозволив виплачувати пенсії не за пропискою. До цього пенсіонери отримували свої виплати за місцем проживання. Це порядок був дійсним від 30 серпня 1999 року. Тепер же пенсії можна буде отримати за фактичним місцем по всій Україні. Такі заходи пов’язані з анонсованою раніше пенсійною реформою.

Віктор Карпенко