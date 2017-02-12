Полтавщиною закуплено вакцин на понад 6 мільйонів гривень

12.02.2017 Поділитися

Полтавський регіон було забезпечено усіма вакцинами, які входять до календаря профілактичних щеплень.

За інформацією наданою Міністерством охорони здоров’я України, станом на 1 лютого 2017 року на Полтавщині наявні імунобіологічні препарати у достатній кількості. Резерв вакцин у регіоні наразі складає вартість понад 6 млн гривень.

Серед наявних препаратів є вакцини від дифтерії, правця, кашлюка, паротиту, краснухи, кору, гепатиту В та інші.

Нагадаємо, що у 2016 році Україною було закуплено та поставлено понад 17 млн доз вакцин, цей запас було передбачено і на поточний рік.