Полтавська міськрада за 90 млн залучила прибирати місто харківську фірму з кримінальним слідом

20.03.2017 Поділитися

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради 6 березня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Механізований будівельний центр» про послуги з утримання доріг, об’єктів благоустрою і зелених насаджень на 90,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро». На заваді такому виборові підрядника не став навіть факт, що проти посадових осіб ТОВ «Механізований будівельний центр» було порушено кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів менш як півроку тому.

На поточний рік Полтавська міськрада замовила зимове і літнє утримання, прибирання сміття, ліквідацію стихійних звалищ, очищення мереж зливової каналізації, а також завезення піску на дитячі майданчики та інші території.

За кошторисом, звичайна сіль коштує 1 377 грн, а сіль із протизлежувальною добавкою – 1 662 грн за тонну. Це відповідає найвищим тендерним цінам на сіль для посипання доріг у вересні 2016 року – лютому 2017 року.

Пісок коштує 218 грн. за кубометр, тоді як на будівельних тендерах його ціни вдвічі-втричі нижчі.

«Механізований будівельний центр» зареєстровано у Харкові на Олександра Яковенка, директором є Микола Мирошниченко. Усього з лютого 2015 року фірма виграла торгів на 120,73 млн грн.

Зазначимо, Шосткинською місцевоюпрокуратурою у листопаді 2016 рокубуло розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 Кримінального Кодексу України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Механізований будівельний центр» під час виконання ремонту автомобільних доріг на території Ямпільського району Сумської області.

За інформацією сайту «Ямпіль.інфо», підставою для звернення слугувала незадовільна якість ремонту автомобільних доріг Т-19-15 КПП «С. Буда» – Ямпіль – Береза з під’їздом до м. Дружба та Т-19-12 Шостка – Ямпіль, на яких ТОВ «Механізований будівельний центр» протягом 2016 року проводило роботи з ліквідації ямковості.