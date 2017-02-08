Полтавська Нацполіція прикриває «золоті» сміттєвози КАТП №1628?

08.02.2017 Поділитися

У редакції «ОБ» з’явилася інформація про затягування Головним управлінням Нацполіції в Полтавській області досудового слідства у справі зловживання службовим становищем особами комітету конкурсних торгів Комунального підприємства «Полтавське комунальне автотранспортне підприємство №1628» під час придбання сміттєвозів.

Службові особи комітету з конкурсних торгів КАТП №1628 за попередньою домовленістю з ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш» 7 квітня 2015 року уклали договір про закупівлю за державні кошти вантажівок-сміттєвозів за завищеними цінами, ідеться в матеріалах досудового розслідування. Розмір завданих місцевому бюджету збитків склав 1 816 488,62 грн, встановила за результатами ревізії від 12 березня 2016 року Держфінінспекцією в Полтавській області.

Через умисне завищену вартість закупівлі сміттєвозів, було відкрите кримінальне провадження. За наданою нам інформацією, на сьогоднішній день у вказаному провадженні виконані всі слідчі, якими встановлено факт зловживання службовим становищем особами комітету з конкурсних торгів КАТП №1628. Товарознавчі експертизи встановили фактичну вартість придбаних сміттєвозів, яка виявилася значно меншою від вартості закупівлі їх КАТП. Станом на 16 січня 2017 року проведено судово-економічну експертизу, що підтвердила завдані збитки місцевому бюджету в розмірі майже 2 млн грн.

Та попри це слідство досі не винесло підозри членам комітету конкурсних торгів КАТП №1628 на чолі з Валерієм Раком. Це викликає підозри в громадськості щодо неупередженості слідства.

«Безкарність одних буде породжувати у інших бажання працювати, як і їх попередники, що призводитиме до нових «дір» у місцевому бюджеті, не говорячи про збагачення окремих посадовців», ідеться в листі.

Далі буде.