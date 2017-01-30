Полтавська облрада вчергове відмовила нафтовикам у родовищах
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Депутати Полтавської обласної ради відмовили нафтогазовидобувним компаніям у розробці Кірхівського та Свистунівського родовищ на постійній комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу.
«Арабський енергетичний ал̍янс» і ТОВ «Аркона Газ-Енергія», що мали намір видобувати вуглеводні на території Зіньківського та Гадяцького районів, отримали відмову від обласного керівництва. Основною причиною, як і раніше, стала відсутність соціальної угоди з районними адміністраціями та жителями навколишніх населених пунктів.
Нагадаємо, у січні минулого року депутати Полтавської облради звернулися до керівництва НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування» і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Кабміну з пропозицією залишати на місцях 5% від рентної плати вже з цього року.
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Олександр Гуцул