Полтавська облрада виділила собі на проїзд 1,5 млн грн і… передумала

18.01.2017 Поділитися

В обласний бюджет на 2017 рік внесли видатковий пункт про виділення коштів на проїзд депутатів у громадському транспорті. Загальна сума – 1 543 892 грн.

Чи не завелика ця сума при тому, що більшість депутатів мають автомобілі? Ми вирішили перевірити, скільки народні обранці мають здійснити поїздок за рік, скільки грошей із загальної суми йде на одного політика.

В обласній раді працює 84 депутати. Відповідно з цих 1,5 млн грн на кожного припадає по 18 379 грн. Середня вартість поїздки по області складає 60 грн. Найдорожчі квитки коштують на пирятинський, лубенський, чорнухинський напрямки (до 120 грн). Найдешевші – до Нових Санжар, Решетилівки, Диканьки (20-30 грн), - журналістам «Останнього Бастіону» повідомили у полтавському Автовокзалі. То ж, ділимо 18 379 на 60, і маємо 306 поїздок на кожного в рік.

У 2017 році 15 офіційних вихідних, пов’язаних із державними святами. Додаємо до них 105 календарних вихідних днів. Маємо 120 днів для відпочинку у році. Тоді робочих днів буде 245.

Якщо на кожного депутата припадає 306 поїздок на 245 робочих днів, то виходить, що щодня кожен з політиків має здійснити по 1,24 поїздки на громадському транспорті.

Відповідний тендер був розміщений на сайті «ПроЗорро». Але незадовго після того, як торги почалися, замовник, яким виступає Полтавська облрада, їх скасував. Причиною цьому стало недостатня кількість претендентів на перемогу в тендері.

Віктор Карпенко