Полтавська ОДА потрапила в трійку антирейтингу

21.04.2017 Поділитися

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, після підбиття торішніх підсумків сфери публічних закупівель, на підставі даних порталів prozorro.gov.ua та tender.me.gov.ua, Полтавська ОДА зайняла третю сходинку в рейтингу замовників. «Призові місця» дісталися також Міністерству оборони України та Київській міській адміністрації.

Протягом минулого року підприємці скаржилися на умови однієї та рішення 117 пропозицій Полтавської обласної держадміністрації.