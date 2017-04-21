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Полтавська ОДА потрапила в трійку антирейтингу

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Полтавська ОДА потрапила в трійку антирейтингу

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, після підбиття торішніх підсумків сфери публічних закупівель, на підставі даних порталів prozorro.gov.ua та tender.me.gov.ua, Полтавська ОДА зайняла третю сходинку в рейтингу замовників. «Призові місця» дісталися також Міністерству оборони України та Київській міській адміністрації.

Протягом минулого року підприємці скаржилися на умови однієї та рішення 117 пропозицій Полтавської обласної держадміністрації.

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