Полтавська поліція купує шини для Lexus і Mercedes за бюджетні гроші

09.06.2017 Поділитися

Полтавські поліцейські купують за бюджетні кошти гуму не тільки для патрульних машин ВАЗ і Prius, а також шини для машин елітних марок Lexus і Mercedes-Benz, пише Інформатор.

«Першим же пунктом було чотири автошини для Lexus. Відразу зацікавила інформація, тобто взагалі Lexus в поліції, як-то дивно – хто на ньому їздить і для чого він взагалі використовується. Побачила, що є шини також Мерседес Бенс і для Мітсубісі Ель 200», – повідомляє видання «Полтавщина».

І якщо шини Mitsubishi L200 використовують вибухотехніки, але придбання гуми для позашляховика Lexus Lx 570 і елегантного седана Mercedes-Benz в поліція пояснити не змогли, – зазначають кореспонденти видання.

«Вартість шин доходить, для того ж Мерседеса, до 16 тисяч гривень за кожну. Наприклад, ці шини для Лексуса, полтавська поліція закуповує близько п’яти тисяч гривень за кожну, а на офіційному сайті їх вартість становить на тисячу гривень менше. Загалом, вийшло так, що всі шини, кожне з найменувань, десь на 20-25% дорожче, ніж взагалі їх ринкова вартість», – говорить журналіст Дарина Синицька.

У прес-службі поліції запевняють, що Lexus і Mercedes-Benz стоять на балансі і вони необхідні для роботи.

«Є у нас Лексус. Те, що такі машини у нас є, це точно. І те, що вони закуповуються в рамках чинного законодавства, відповідно до тендера, це теж точно. А я просто не володію повною інформацією, де, у кого на обслуговуванні яка машина, в якому підрозділі. Сто відсотків, я знаю, я бачив цю машину кожен день”, – говорить Юрій Сулаєв, речник ГУНП в Полтавській області.

Зазначається, що поліція мала шанс витратити на шини трохи більше півмільйона гривень замість 800 тисяч. Однак, з чотирьох учасників переможцем стала фірма із найдорожчою пропозицією. Її конкуренти допустили помилки або самостійно відмовилися від участі.