Полтавська влада не поспішає боротися із травматизмом

24.04.2017 Поділитися

Так виглядає тротуар – спуск із Білої альтанки, який відремонтували в 2016 році. «Якісний» ремонт не витримав і року.

У 2016 році першим заступником директора Полтавської обласної благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» Андрієм Олєйніковим в рамках міської акції «Підтримай заходи із запобігання травматизму!» було ініційовано подання двох петицій до Полтавської міської ради, які набрали необхідні для розгляду голоси, а саме:

Проремонт асфальтної частини дороги (спуску) з Білої альтанки;

Про ремонт сходинок центрального підземного пішохідного переходу.

Хоча якість продукції є одним найважливішим чинником успішної діяльності будь-якого підприємства, то це точно не стосується діяльності виконкому Полтавської міськради. Якщо так «якісно» відремонтують перехід, скажімо за 1 500 000 грн., де реальних робіт і на 300 000 не набереться, то навіщо полтавцям такий "вагомий" внесок в розвиток міста.

Асоціацією вчетверте направлено пропозицію до міського голови Олександра Мамая щодо вжиття дій з ремонту вищезазначених об’єктів, про наслідки розгляду якої буде повідомлено полтавців.

Ігнорування волі полтавців, які підписали петиції, це – ганьба для міської влади. На фото продемонстровано, як виглядала дорога до ремонту та через рік після ремонту. Хоча ці питання, місцева влада має вирішувати сама, без всяких там петицій та звернень.

Таке безвідповідальне ставлення до своїх посадових обов’язків – це наслідок відсутності навичок управління, відповідної освіти, досвіду роботи та непрофесіоналізму чиновників, які відповідають за ці напрямки! Хоча наявність відповідної освіти та досвіду роботи не завжди є запорукою професіоналізму!

Цими об’єктами щодня пересуваються тисячі полтавців, вони знаходяться в центральній частині нашого міста, їхній теперішній стан і є обличчям міськради!

За матеріалами https://www.prostir.ua/