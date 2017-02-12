Полтавська влада пообіцяла оздоровити родини загиблих бійців

12.02.2017 Поділитися

Влада Полтавщини пообіцяла впровадити програму оздоровлення родин учасників бойових дій на Сході України.

Про це йдеться на сайті ОДА. Полтавські очільники дали обіцянку родинам загиблих бійців про впровадження програми безкоштовного санаторного лікування. Дана програма є першою в Україні для реабілітації демобілізованих учасників війни та їх родин.

Окрім цього, було запропоновано забезпечити грошовими картками сім’ї загиблих. Ліки можна буде отримати в мережі КП «Полтавафарм».