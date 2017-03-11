Полтавська «Ворскла» дізналася календар другого етапу чемпіонату «України»
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У президентській ложі НСК «Олімпійський» відбулася церемонія жеребкування другого етапу чемпіонату України.
На першому етапі 12 команд-учасниць УПЛ повинні зіграти 22 тури, після чого розділитися на 2 групи по 6 команд. Група 1 (місця з 1 по 6) визначить чемпіона, призерів та учасників єврокубків. Група 2 (місце з 7 по 12) –визначить дві команди, які покинуть УПЛ.
Жеребкування проводилося наступним чином. У першому кошику знаходилися кульки з назвами команд, а в другому – кульки з номерами.
Кожній команді в результаті жеребкування дістався номер (команди вказані з урахуванням їх позицій на момент 20-го туру УПЛ).
1 місце («Шахтар»)
- №5
2 місце («Динамо») - №6
3 місце («Зоря») - №2
4 місце («Олександрія») - №4
5 місце («Олімпік») - №1
6 місце («Чорноморець») - №3
7 місце («Ворскла») - №9
8 місце («Зірка») - №12
9 місце («Сталь») - №11
10 місце («Волинь») - №7
11 місце («Дніпро») - №8
12 місце («Карпати») - №10
Таким чином, якщо до кінця першої половини чемпіонату команди не поміняють свої позиції, то в 23 турі нас чекають такі матчі.
«Олімпік» - «Динамо»
«Зоря» - «Шахтар»
«Чорноморець» - «Олександрія»
«Волинь» – «Зірка»
«Дніпро» – «Сталь»
«Ворскла» - «Карпати»
Матч «Динамо» - «Шахтар», швидше за все, відбудеться в рамках 26-го туру.