Полтавська «Ворскла» дізналася календар другого етапу чемпіонату «України»

11.03.2017 Поділитися

У президентській ложі НСК «Олімпійський» відбулася церемонія жеребкування другого етапу чемпіонату України.

На першому етапі 12 команд-учасниць УПЛ повинні зіграти 22 тури, після чого розділитися на 2 групи по 6 команд. Група 1 (місця з 1 по 6) визначить чемпіона, призерів та учасників єврокубків. Група 2 (місце з 7 по 12) –визначить дві команди, які покинуть УПЛ.

Жеребкування проводилося наступним чином. У першому кошику знаходилися кульки з назвами команд, а в другому – кульки з номерами.

Кожній команді в результаті жеребкування дістався номер (команди вказані з урахуванням їх позицій на момент 20-го туру УПЛ).

1 місце («Шахтар») - №5

2 місце («Динамо») - №6

3 місце («Зоря») - №2

4 місце («Олександрія») - №4

5 місце («Олімпік») - №1

6 місце («Чорноморець») - №3

7 місце («Ворскла») - №9

8 місце («Зірка») - №12

9 місце («Сталь») - №11

10 місце («Волинь») - №7

11 місце («Дніпро») - №8

12 місце («Карпати») - №10

Таким чином, якщо до кінця першої половини чемпіонату команди не поміняють свої позиції, то в 23 турі нас чекають такі матчі.

«Олімпік» - «Динамо»

«Зоря» - «Шахтар»

«Чорноморець» - «Олександрія»

«Волинь» – «Зірка»

«Дніпро» – «Сталь»

«Ворскла» - «Карпати»

Матч «Динамо» - «Шахтар», швидше за все, відбудеться в рамках 26-го туру.