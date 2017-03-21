Полтавська «Ворскла» дізналася календар другого етапу чемпіонату

21.03.2017 Поділитися

Українська футбольна Прем'єр-Ліга оприлюднила розклад матчів другого етапу «Ліги Парі-Матч» сезону 2016/2017.

Чемпіонат відновиться першого дня квітня, коли відбудуться матчі 23 туру у вищому футбольному дивізіоні України.

Цього дня буде зіграно одну з центральних зустрічей всього розіграшу: лідер «Шахтар» (Донецьк) битиметься з луганською «Зорею», що міцно закріпилася на третій сходинці турнірки.

Остаточний календар стане відомим 26-го березня, після того, як донецький «Олімпік» із львівськими «Карпатами» зіграють свій перенесений матч 17-го туру.



Фото: Першим суперником «Ворскли» в другому етапі стане луцька «Волинь»

23 тур

1.04.17 «Ворскла» - «Волинь»

24 тур

8.04.17 «Зірка» - «Ворскла»

25 тур

15.04.17 «Ворскла» - «Карпати»

26 тур

22.04.17 «Дніпро» - «Ворскла»

27 тур

29.04.17 «Ворскла» - «Сталь»

28 тур

6.05.17 «Волинь» - «Ворскла»

29 тур

13.05.17 «Ворскла» - «Зірка»

30 тур

20.05.17 «Карпати» - «Ворскла»

31 тур

26.05.17 «Ворскла» - «Дніпро»

32 тур

31.05.17 «Сталь» - «Ворскла»

Зазначимо, що цими вихідними полтавці зіграють у товариському матчі з київським «Динамо». Гра відбудеться 25 березня в столиці на стадіоні «Динамо» імені Лобановського.

Віктор Карпенко