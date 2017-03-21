Полтавська «Ворскла» дізналася календар другого етапу чемпіонату
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Українська футбольна Прем'єр-Ліга оприлюднила розклад матчів другого етапу «Ліги Парі-Матч» сезону 2016/2017.
Чемпіонат відновиться першого дня квітня, коли відбудуться матчі 23 туру у вищому футбольному дивізіоні України.
Цього дня буде зіграно одну з центральних зустрічей всього розіграшу: лідер «Шахтар» (Донецьк) битиметься з луганською «Зорею», що міцно закріпилася на третій сходинці турнірки.
Остаточний календар стане відомим 26-го березня, після того, як донецький «Олімпік» із львівськими «Карпатами» зіграють свій перенесений матч 17-го туру.
Фото: Першим суперником «Ворскли» в другому етапі стане луцька «Волинь»
23 тур
1.04.17 «Ворскла» - «Волинь»
24 тур
8.04.17 «Зірка» - «Ворскла»
25 тур
15.04.17 «Ворскла» - «Карпати»
26 тур
22.04.17 «Дніпро» - «Ворскла»
27 тур
29.04.17 «Ворскла» - «Сталь»
28 тур
6.05.17 «Волинь» - «Ворскла»
29 тур
13.05.17 «Ворскла» - «Зірка»
30 тур
20.05.17 «Карпати» - «Ворскла»
31 тур
26.05.17 «Ворскла» - «Дніпро»
32 тур
31.05.17 «Сталь» - «Ворскла»
Зазначимо, що цими вихідними полтавці зіграють у товариському матчі з київським «Динамо». Гра відбудеться 25 березня в столиці на стадіоні «Динамо» імені Лобановського.
Віктор Карпенко