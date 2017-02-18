Полтавська «Ворскла» не змогла обіграти лідера чемпіонату Словенії

18.02.2017 Поділитися

Створивши безліч моментів, полтавці все одно не змогли переграти люблянську «Олімпію».

«Ворскла» 0:0 «Олімпія»

«Ворскла»: Шуст (Сарнавський, 54), Пердута (Сапай, 79), Чеснаков, Даллку, Ребенок, Мякушко, Одарюк (Кунєв, 69), Кравченко (Зарічнюк, 63), Ткачук, Шарпар (Загорулько, 46), Хльобас

Запасні: Різник, Саків, Мельник, Остапенко, Тищенко, Квасний, Шаповал, Удод, Матвеєв.

Головний тренер: Василь Сачко

«Олімпія»: 13. Vodisek, Vorotovic, 30. Ilic, 14. Jurcevic, 26. Baskera, 18. Novak, 5. Turkus, 92. Tijanic, 27. Zarifovic, 19. Abbas, 28. Babunski

Головний тренер: Luka Elsner

В останньому спарингу других турецьких зборів «ворскляни» зустрілися з «Олімпією». Гра була насичена гольовими моментами. Але 6 команда УПЛ виявилася за рівнем однаковою з чинним чемпіоном Словенії.

На 39 хвилині Пердута навісив на Шарпар, той пробив, але м’яч пройшов повз ворота. А наприкінці гри Роман Кунєв мав вразити ворота Водішека, але той відбив сильний постріл нападника «Ворскли».

Так, на других турецьких зборах «Ворскла» зіграла 4 матчі, у яких одержала 1 перемогу і 3 нічиї. Вже наступними вихідними полтавці зіграють у Харкові проти донецького «Шахтаря» у рамках 19 туру Української Прем’єр-Ліги.

Сачко: Завдань для «Ворскли» ніхто не знижував

Наставник «Ворскли» Василь Сачко розповів про цілі полтавської команди на Прем'єр-лігу.

– Завдання у нас вигравати, незважаючи на імена і титули. Вигравати. Звичайно, ніхто для нас завдань не понижував, ми будемо боротися, віддаватися на полі. У нас іншого вибору немає. Нелегко буде, всім треба буде доводити. Ті, хто вважає себе гравцем основного складу, не матимуть гарантії для виходу в основі. Працюємо над тим, щоб у нас була конкуренція. Буде молодий краще – він буде грати, але йому потрібно працювати.

Кому б не подобалася сьогоднішня «Ворскла», ми будемо це робити. Будемо віддаватися на полі, боротися за шістку. Треба буде – будемо боротися і за місця вище, – сказав Сачко.

Віталій Кравченко