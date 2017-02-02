Полтавська «Ворскла» нічиєю завершила турецькі збори

02.02.2017 Поділитися

Команда Сачка зіграла «по нулям» з чеською «Карвіною».

«Ворскла» 0:0 «Карвіна»

«Ворскла»: Сарнавський, Сапай (Кунєв, 62), Остапенко (Ковтун, 71), Шарпар (Насібулін, 71), Ребенок, Чеснаков, Ткачук (Мельник, 83), Мякушко (Тищенко, 80), Дегтярьов (Одарюк, 46), Хльобас (Зарічнюк, 62), Загорулько (Шаповал, 71).

Головний тренер: Василь Сачко

Увесь матч «біло-зелені» провели на хорошому рівні, врахувавши помилки перших спарингів, та значно покращивши свої функціональні можливості.

Якщо перші хвилин п’ятнадцять гра ще була більш-менш рівною, то потім, а особливо після перерви, перевага полтавської команди над своїм опонентом стала тотальною по всіх статтях. Загорулько, Хльобас, Мякушко та інші раз-по-раз тероризували оборону й добре знайомого українським уболівальникам воротаря Яна Лаштувку.

Вже традиційно для контрольних матчів цих зборів у другому таймі тренери «біло-зелених» дозволили собі багато експериментів зі складом, що, за великим рахунком, на вплинуло на перевагу ворсклян.

Цікавою могла стати розв’язка гри, коли капітан Володимир Чеснаков в самісінькому центральному колі вдало впіймав м’яч на ногу, й пробив точно в «рамку», де знову підтвердив свій високий клас 34-річний екс-дніпрянин Лаштувка.

«Ворскла» заслуговувала на перемогу, але на ділі все інакше. Над реалізацією полтавці працюватимуть вже на других зборах, які відбудуться в Туреччині з 5 по 19 лютого.

Віталій Кравченко