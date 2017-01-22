Полтавська «Ворскла» розгромно програла болгарському «Дунав»

22.01.2017 Поділитися

Команда Сачка провалила перший спаринг турецьких зборів, програвши шостій команді болгарського чемпіонату.

«Ворскла» 1:5 «Дунав»

«Ворскла»: Шуст, Пердута, Сапай, Чеснаков, Ковтун, Ткачук, Кравченко, Горбунов, Одарюк, Загорулько, Хльобас.

Заміни: Сарнавський, Вічний, Даллку, Мельник, Кушніренко, Дегтярьов, Насібулін, Якубов, Штаненко, Кунєв, Остапенко, Ребенок.

Головний тренер: Василь Сачко.

«Дунав»: 1.Луков, 3.Петков, 5.Марем, 4.Патєв, 8.Раденцов, 11.Дімов (к), 28.Атанасов, 77.Костадінов, 7.Карагерем, 10.Шопов, 99.Муєці

Запасні: 30. Добрев, 86. Антонов, 22. Мілчев, 6. Айяс, 25. Хупчев, 32. Мітєв, 12. Ларін, 9. Будінов, 92. Ненов, 91. Давронов.

Головний тренер: Пламен Донєв.

Початок гри не віщував нічого поганого. Відзначимо Загорулька, який зі стартового свистка понісся вперед. Спочатку він потрапив у офсайд, потім його збили захисники «Дунаву» на підступах до карного майданчика, проте стандартне положення нічого не принесло «Ворсклі».

Болгари вирішили дати відсіч полтавцям. Вийшло це в них краще. На 16 хвилині у штрафній зоні Ковтун збив суперника, і сам постраждалий реалізував 11-метровий - 0:1. Через дві хвилини Чеснаков подвоїв перевагу суперника, забивши у свої ворота.

Після такого невдалого старту полтавці намагалися взяти ворота суперника штурмом, проте самі отримали 3 м'яч - Шопов вдало підключився до швидкої контратаки «Дунаву» і втретє пошив у дурні Шуста - 0:3.

Такий рахунок залишився до кінця першого тайму. А на старті другой половини гри «Ворскла» все ж показала, на що здатна. Дегтярьов розвів воротаря й м'яч по різних кутах, реалізувавши пенальті за фол воротаря. Кіпера наказали «гірчичником». А рахунок став 1:3.

Не пройшло 10 хвилин, як четвертий гол опинився у воротах полтавців. Швидка кількаходівка завершилась точним ударом Карагерема. 1:4. «Ворскляни» зовсім втратили настрій на гру. Цим скористався «Дунав», забивши вп'яте у ворота «біло-зелених». Кунєв сфолив у власному карному майданчику. З пенальті вдало пробив Будінов - 1:5.

Так, полтавці програли перший матч на турецьких передсезонних зборах. Четверта на проміжному фініші польської Екстракласи команда «Термаліка» стане наступним суперником ворсклян 25 січня.

Віталій Кравченко