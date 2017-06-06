Полтавська «Ворскла» зіграє проти «Шахтаря» у першому турі нового чемпіонату

06.06.2017 Поділитися

Напередодні у Будинку футболу Федерації футболу України (ФФУ) провели жеребкування першого етапу чемпіонату Прем’єр-Ліги сезону 2017/2018.

Так, календар матчів «Ворскли» в УПЛ 2017/2018 (І коло) виглядає таким чином. У другому колі календар такий самий, тільки змінюється команда-господар:

1 тур — «Ворскла» — «Шахтар»;

2 тур — «Карпати» — «Ворскла»;

3 тур — «Ворскла» — «3ірка»;

4 тур — «Ворскла» — «Динамо»;

5 тур — «Сталь» — «Ворскла»;

6 тур — «Ворскла» — «Іллічівець»;

7 тур — «Олександрія» — «Ворскла»;

8 тур — «Ворскла» — «Олімпік»;

9 тур — «Верес» — «Ворскла»;

10 тур — «Ворскла» — «Зоря»;

11 тур — «Чорноморець» — «Ворскла».

Нагадаємо, що другий етап чемпіонату розділяє 12 команд-учасниць по дві шістки. Перші 6 клубів гратимуть за єврокубки та чемпіонство, інші 6 – за виживання.

Віктор Карпенко