Полтавська «Ворскла» зіграє проти «Шахтаря» у першому турі нового чемпіонату
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Напередодні у Будинку футболу Федерації футболу України (ФФУ) провели жеребкування першого етапу чемпіонату Прем’єр-Ліги сезону 2017/2018.
Так, календар матчів «Ворскли» в УПЛ 2017/2018 (І коло) виглядає таким чином. У другому колі календар такий самий, тільки змінюється команда-господар:
1 тур — «Ворскла» — «Шахтар»;
2 тур — «Карпати» — «Ворскла»;
3 тур — «Ворскла» — «3ірка»;
4 тур — «Ворскла» — «Динамо»;
5 тур — «Сталь» — «Ворскла»;
6 тур — «Ворскла» — «Іллічівець»;
7 тур — «Олександрія» — «Ворскла»;
8 тур — «Ворскла» — «Олімпік»;
9 тур — «Верес» — «Ворскла»;
10 тур — «Ворскла» — «Зоря»;
11 тур — «Чорноморець» — «Ворскла».
Нагадаємо, що другий етап чемпіонату розділяє 12 команд-учасниць по дві шістки. Перші 6 клубів гратимуть за єврокубки та чемпіонство, інші 6 – за виживання.
Віктор Карпенко