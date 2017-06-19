Полтавське ГУ НКВД повторює сценарій 1930-х років

19.06.2017 Поділитися

Заява про вчинення злочину посадовими особами ГУ НП і прокуратури Полтавської області. Уважати публікацію зверненням до СБУ, ГПУ, МВС, НАБУ, САП.

У порушення всіх Конституційних прав людини ГУ НП (читай ГУ НКВД) у Полтавській області запроваджує до громадських діячів правила 1930-х рр., коли фізично знищували носіїв правди під виглядом інакодумства.

Головному редактору «Останнього Бастіону» Геннадію Сікалову працівники ГУ НКВД 7 червня зачитали та вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

У підозрі йдеться, що старша слідча СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко Т.М., 7 червня розглянула матеріали кримінального провадження №12014170010000449 від 15.08.2014, і дійшла до висновку щодо достатності доказів для складання повідомлення про підозру Сікалову. Не гаючи часу, того ж дня, процесуальний прокурор прокуратури Полтавської області Савченко О.І. погодив розправу.

Кіяшко інкримінувала Сікалову замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах. Свої припущення слідча будувала на копії з копії підробленого договору страхування з ПрАТ «Страхова компанія «Залізничні шляхи».

Орган досудового розслідування не здійснив необхідних процесуальних дій для повідомлення Сікалову про підозру в кримінальному провадженні, які зобов’язаний був вчинити. Крім того, дії слідчого та прокурора по повідомленню про підозру були безпідставними та незаконними.

12 червня суддя Октябрьського районного суду м. Полтава відмовила на клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Кіяшко обрати запобіжний захід Сікалову у вигляді 60 діб утримання під вартою. Слідчий суддя, урахувавши вище викладене, прийшов до висновку, що немає підстав вважати пред’явлену підозру обґрунтованою. Підстав для застосування запобіжного заходу немає.

Таким чином, в діях слідчої Кіяшко Т.M., процесуального прокурора прокуратури Полтавської області Савченка О.І., є ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, вчиненні працівником правоохоронного органу), та ч.1 ст. 396 КК України приховування злочину (слідів злочину).

Редакція видання зазначає працівникам ГУ НКВД, що зараз 2017, а не 1937 рік. А тиск, погрози і розправи караються за Законом.

Гнап Нерушима