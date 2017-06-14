Полтавське представництво Артема Пшонки

14.06.2017 Поділитися

Роль контрреволюціонерів з НКВД у політичних переслідуваннях на Полтавщині

Ни для кого ни секрет, что по всей Украине была создана структура так называемых программных «офисов», которые действовали в связке с областными прокуратурами. Но при этом мало кто знает, как эта структура выглядела изнутри и весь размах её грабежа.

Вышеупомянутая структура состояла из ряда «офисов», которые замыкались, как ни странно,на широко известном в узких кругах одессите Александре Ивановиче. Кабинет того самого Александра Ивановича находился по соседству с кабинетом Артёма Пшонкив городе Киеве по улице Бассейная. В Одессе данная структура выглядела следующим образом. Заместитель областного прокурора Денис Сергеевич Черных (далее по тексту Д.С.) выстроил чёткую вертикаль в правоохранительной системе. В сформированную группу входили: Костенко Сергей (прокурор Киевского района),Заворотный Ярослав (прокурор Малиновского района),Фуртат Геннадий (прокурор города), а также ближайший соратник и исполнитель Максимович (начальник управления областной прокуратуры).Тот самый Максимович, которого не так давно уволили из-за пьяной драки во дворе и с которым Д.С. давно дружит и привёз его с прежней работы с другого города. Кроме того, в данную группу был вхож Алексей Кочеров – начальник следствия городского управления. Именно он принимал самое активное участие по «загону» людей.

Так называемый «загон» людей имел много форм, наиболее популярными среди которых были: действия, которые приводили к проблемам, связанных с бизнесом, организация сразу ряда криминальных производств в нескольких районах города, проведение ночных обысков и выемок. Люди были повергнуты в шок и носились по городу дабы понять причину происходящих событий и найти этому решение. И тут, словно рыцарь на белом коне, появлялся некто Юрий. Непосредственно тот, кто и руководил офисом, находящемся на углу ул. Пушкинской и ул. Ланжероновской напротив областной прокуратуры. Тот самый офис, о котором ранее писал сайт «Храбро», как об офисе, где принимаются взятки для сотрудников прокуратуры. Как правило, встречи проходили в кафе «Grand Prix» и отеле «Моцарт», где Юрий озвучивал сколько необходимо денег для решения данного вопроса. В среднем, озвученная сумма начиналась со $100 тыс., т.к. план, который должен был выполнять Д.С. перед Александром Ивановичем составлял порядка $1млн. в месяц. Согласовав сумму, Юрий самолично приходил за деньгами. После чего, уголовные дела (даже те, которые имели под собой реальную уголовную подоснову) «хоронились» в архивах.

Несколько интересных фактов из жизни Д.С.Вероятно, многие из СМИ слышали о ситуации вокруг рынка «7-й километр», когда под руководством Алексея Кочерова,обычным следователем городского управления, товар изымался и вывозился на непонятные склады, а потом Юрий продавал этот же товар хозяевам обратно.Квартира Д.С. также заслуживает пристального внимания. Скромное жилище Д.С.представляет из себя пентхаус на Французском бульваре стоимостью более$2 млн. Деньги на данный пентхаус были получены от строительной компании «Стикон» в качестве взятки за нечинение препятствий при отбирании земли у ОНУ им. Мечникова. В том же доме живёт его ближайший соратник – заместитель прокурора по общему надзору – Занфиров Максим (подробнее о нём в следующем материале). Такие огромные возможности в столь юном возрасте (на данный момент ему 33 года) Д.С. получил благодаря учёбе на одном курсе с Артёмом Пшонкой.

Помимо этого, Д.С. был ещё и зятем хозяина автозаправок «WOG». Правда, впоследствии с этой женой Д.С. расстался и сегодня у него уже другая пассия.Кроме всего прочего, Д.С. руководил многими громкими ситуациями, а именно: задержание и гонения общественного деятеля и предпринимателя Евгения Хайкина(председатель кооператива «Авторынок «Куяльник»), завода «Стальканат» и т д. Так же нельзя не вспомнить о его конфликте с председателем Приморского районного суда г. Одессы, когда для того чтобы заставить суд выносить незаконные решения, он возбуждал в областной прокуратуре уголовные дела в отношении нескольких судей (Дерус А.В, Кичмаренко С.Н и т.д.).

С 21.02.14 у Д.С. выключен телефон, на работе он не появляется, а его местонахождение неизвестно. Но мы можем не переживать и «спать за него спокойно», т.к. по предварительной оценке, занимая должность заместителя прокурора Одесской области, его состояние оценивается порядка $20млн. По последней информации Д.С.тайно появился в Одессе 2 марта и пытается договориться с оппозицией, чтобы остаться на своей должности.

Ввиду вышеизложенного призываем оппозицию и нового генерального прокурора не допустить повторения ситуации и выстраивания подобной бандитской структуры в правовом государстве.

Сергей Аверин, ОРД

Журналісти з Одеси раніше вже надали інформацію щодо Олега Максимовича

Он человек в прокуратуре хотя и новый (работает два года в органах прокуратуры и не понятно каким образом в этих самых органах оказался, так как имеет даже не высшее юридическое специализированное образование, а до 2012 года вообще работал следователем налоговой милиции), однако свое дело знает. Будучи в начале августа назначенным на должность начальника одного из отделов в прокуратуру области (ранее работал в Житомирской области), сразу начал посещать всякого рода увеселительные заведения с целью “выявления”, “разоблачения” и отправки в зону АТО лиц, которые мягко сказать уклоняются от воинской обязанности (аналогичная ситуация была нами описана год назад с теперь уже бывшим начальником отдела Максимовичем Олегом, только тот отправлял всех просто “куда по дальше..). Так 23.08.2014, будучи изрядно выпивши ( а можно сказать будучи пьяным до беcпамятства), что добавило героизма и выдержки, находясь в Караоке-баре “Утесов”, что на улице Бебеля, около 03 часов ночи, изобличил двух бывших сотрудников милиции в “трусости” и “предательстве” спровоцировал драку с последующим мордобитеем, после чего были доставлены работниками Приморского РО по месту дислокации райотдела. Не останавливаясь на достигнутом, начал уже по месту составлять списки присутствующих в 5 утра по месту несения службы работников милиции. При этом объявил присутствующим что все они будут сформированы в отдельный “добровольческий” батальон и отправлены в зону АТО, поскольку он не позволит им прятаться за спины настоящих патриотов. Чтобы ни кто не сомневался в правдивости его слов несколько раз набрал телефон заместителя прокурора области Финика, но телефон последнего был отключен. Работники милиции естественно не желая отправляться в зону боевых действий, дали возможность Даракчи отоспаться и только к 7 утра начали оформлять соответствующие обьяснения.

Після звільнення з Одеси за бійку в нетверезому стані, Максимович осів у Харківському ГУ НП. Однак не пройшов там атестації і був звільнений через службову невідповідність.

Звільнений з Одеси, звільнений з Харкова, незрозуміло, як пташка з гнізда Пшонки опинилася в Полтаві, незважаючи на Закон «Про очищення влади». Полтавські реалії нагадують відомий вислів: «В тихом омуте черти водятся».

Уважати офіційним зверненням про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ГУ НП у Полтавській області, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 369 ККУ.