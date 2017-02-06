Полтавські абітурієнти вже можуть зареєструватися на ЗНО

06.02.2017 Поділитися

Відсьогодні усі полтавські абітурієнти можуть зареєструватися на проходження ЗНО – повідомляють у Міносвіти.

Традиційно, перший обов'язковий предмет – українська мова. Другим обов’язковим предметом учасник може обрати або математику, або історію України. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017 року (математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія).

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, вказаною під час реєстрації.

Реєстрація триватиме до 17 березня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

З 2019 року процедури ЗНО будуть адаптовані для осіб з порушеннями зору, які використовували в процесі навчання шрифт Брайля.

Учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та не мали змоги зареєструватися в основний період, можуть з 3 до 20 травня 2017 року зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Щоб бути зареєстрованим для участі в ЗНО, випускники поточного року, які проживають на неконтрольованих територіях, мають обрати загальноосвітній навчальний заклад, де бажають здобути повну загальну середню освіту на території, що контролюється українською владою. Детальна інформація про умови зарахування та перелік загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України.

У 2017 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) абітурієнти подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів. Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня, додаткову – з 3 до 12 липня.

Проходитимуть тести у наступні дні:

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА – 23 травня

ІСПАНСЬКА МОВА – 25 травня

НІМЕЦЬКА МОВА – 25 травня

ФРАНЦУЗЬКА МОВА – 25 травня

АНГЛІЙСЬКА МОВА – 29 травня

МАТЕМАТИКА – 31 травня

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ – 2 червня

РОСІЙСЬКА МОВА – 6 червня

БІОЛОГІЯ – 8 червня

ГЕОГРАФІЯ – 12 червня

ФІЗИКА – 14 червня

ХІМІЯ – 16 червня

Віктор Карпенко