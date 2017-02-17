Полтавські афганці отримають 267 тис. грн у 2017 році

17.02.2017 Поділитися

Воїни-інтернаціоналісти з Полтави отримають 267,5 тис. грн із міського бюджету. Кошти спрямують на матеріальну допомогу та на підтримку Спілки ветеранів війни в Афганістані.

Так, 243 воїни-інтернаціоналісти отримають фінансову допомогу на загальну суму 121 500 грн. Спілка ветеранів війни в Афганістані отримає 122 тис. грн на своє функціонування. Спрямують кошти і на 48 членів сімей, яким загалом видадуть допомогу на 24 тис. грн.

300 тис. грн мають виділити на підтримку громадських організацій, які допомагають ветеранам, інвалідам, чорнобильцям та реабілітованим українським військовим. А саме: у лютому - 80 тисяч гривень, у березні - 90 тисяч гривень, у квітні - 50 тисяч гривень, у травні - 80 тисяч гривень.

Віктор Карпенко