Полтавські активісти долучилися до благодійного Pushup Challenge

20.02.2017 Поділитися

Скаути і громадські активісти Полтави провели благодійну акцію Pushup Challenge.

Захід відбувся на площі перед Полтавською облдержадміністрацією.

Його метою став збір коштів для постраждалого на Сході України Ігора Бахмута, що втратив ногу в результаті бойових дій.

Учасники традиційно відтиснулися 22 рази. Окрім цього, вони вшанували пам"ять загиблих українських бійців.

Полтавські пластуни та представники громадських організацій міста долучилися до ініціативи.Естафету було передано містам Тернопіль та Ірондеквойт.

Довідково:

Pushup Challenge — флешмоб, започаткований 2016 року в США, який набув значної популярності в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Має за мету підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів та загартування тіла.