​Полтавські депутати попросили прем’єра Гройсмана збудувати новий міст в Кременчуці

26.04.2017 Поділитися

Сьогодні на сесії Полтавської обласної ради депутати ухвалили звернення до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана та Міністерства інфраструктури України щодо необхідності будівництва нового мосту в Кременчуці.

У зверненні йдеться про те, що найбільший транспортний потік на сьогодні проходить через Крюківський міст, який сполучає не тільки правобережну частину Кременчука з лівобережною, а є єдиним місцем перетину річки Дніпро на автошляхах сполучення Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя та Полтава-Олександрія.

Депутати облради зазначають, що, починаючи з 2006 року, з Держбюджету України неодноразово виділялися субвенції для будівництва нового мосту в Кременчуці. На розроблення техніко-економічного обґрунтування було витрачено близько 45 мільйона гривень. Але це обґрунтування не пройшло державну будівельну експертизу та відповідне погодження у зв’язку з відсутністю фінансування.

"Звертаємо Вашу увагу на те, що будівництво моста - це проблема не тільки кременчуцької громади. Вважаємо, що цей об’єкт є стратегічно важливим для міста Кременчука, Кременчуцького району та всієї Полтавської області як основний об’єкт сполучення правобережної та лівобережної території України", - наголошується у зверненні.