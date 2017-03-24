Полтавські депутати все ж внесли зміни до міського кошторису

24.03.2017 Поділитися

Під питанням було фінансування шкільних сніданків для дітей. Але рішенням більшості зміни ухвалили.

22 голоси депутатів змінили річний бюджет міста. Зміни стосуються додаткового фінінсування шкільних та дошкільних закладів Полтави. перед голосуванням мер умовляв депутатів зглянутися на дітей, які без вирішення цього питання залишаться без нових шкільних дошок, нових парт, вікон та, навіть, сніданків.

На минулих сесіях міської ради народні обранці скаржилися на те, що бюджет зверстаний нашвидкуруч. Одним із підтверджень цьому те, що зміни тільки зараз торкнулися освіти та, зокрема, шкільних сніданків.

Нагадаємо, цього року на освітню галузь виділили 651783 тис. грн, а на охорону здоров’я передбачено 359198,4 тис. грн. Обсяг коштів на соціальний захист та забезпечення передбачено у сумі 86460,5 тис. грн. На галузь культури спрямували видатки в сумі 73945,2 тис. грн, на розвиток спорту — 31632,8 тис. грн. На житлово-комунальне господарство міста використають 199035,3 тис. грн. А на утримання та розвиток інфраструктури доріг передбачено кошти в сумі 160000 тис. грн.

Віктор Карпенко