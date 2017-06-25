Полтавські ліцензійні перевізники їздитимуть на жовтих номерах

25.06.2017 Поділитися

З початку осені цього року офіційні пасажирські перевізники мають їздити з жовтими номерними знаками. Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час брифінгу 23 червня, передає «Укрінформ».

Такі зміни стосуватимуться й полтавських пасажироперевізників. За словами замміністра інфраструктури жовтий колір на номерних знаках означає, що перевізник несе відповідальність за пасажирів.

– Маршрутні таксі й таксі – легкові автомобілі переведуть на зовсім інший варіант роботи, який дасть можливість Нацполіції та Укртранбезпеці ідентифікувати чи це офіційний перевізник, чи це нелегал, – повідомив Лавренюк.

У мінінфраструктури розробляють документи, за якими на автомобілі всіх офіційних легальних перевізників, які мають відповідні сертифікати і право перевозити пасажирів, будуть поставлені жовті номерні знаки.

Відділ моніторингу