Полтавські підприємства через нечесні торги могли завдати збитків держбюджету на 11 млн грн

16.02.2017 Поділитися

Очільник Полтавського Антимонопольного комітету Володимир Оніщенко заявив про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Через це держава могла отримати збитків на 11 150 000 грн.

Так, за словами Оніщенка, правопорушення було попереджене, а на ТОВ «Промзахист 1» та ТОВ «Ідеал» наклали штрафи у розмірі 544 тис. грн.

– За результатами досліджень ці підприємства узгодили свою підготовку та участь у відкритих торгах, проведених військовою частиною А 0312 по предметах закупівлі: регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3. Це є явним порушенням конкурентного законодавства.

Оніщенко додав, що такі торги призвели до закупівлі товарів в обхід окреслених процедур. Також «Промзахист 1» та «Ідеал» могли завдати збитків держбюджету у розмірі 11 млн грн.

Довідково: РП – регенеративний патрон, функцією якого є поглинання двоокису вуглецю з повітря приміщень притулків та інших захисних споруд (при температурі від 18 до 35 ° С і відносній вологості від 30% до 95%).

Віктор Карпенко