Полтавські податки викидають до калюж

26.12.2016 Поділитися

Журналісти «Останнього Бастіону» зафіксували факт нецільового використання солі для посипання доріг.

По вулиці Героїв Небесної Сотні та Першотравневому проспекті, журналістами Останнього Бастіону було зафіксовано факт нераціонального використання комунальних ресурсів, а саме солі для посипання доріг.

Двоє працівників комунальної служби розкидали сіль прямо до калюж, що траплялися їм по дорозі. Майже повен візок засобу було використано під час робіт незрозумілого призначення.

Так, за Наказом № 54 від 14. 02. 2012 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», обробка доріг технічною сіллю відбувається лише при температурі від – 1 до -15 град. С.Зазначимо, за даними Полтавського Гідрометцентру станом на 26 грудня, температура в Полтаві становить + 1 град. С.

Нагадаємо, у тендері на ремонт полтавських доріг брали участь 6 компаній. Загальна сума, виділена міськрадою на ремонт склала 172 млн. грн. Перевагу віддали кишеньковій фірмі «Будгрант-7» зі статутним капіталом в 100 грн і реєстрацією в одній із Харківських багатоповерхівок.

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Олександр Гуцул