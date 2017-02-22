Полтавські ремонтники традиційно кладуть асфальт у калюжі

22.02.2017 Поділитися

В одному з мікрорайонів міста почали ремонтні дороги відразу після того, як розтав сніг.

Не дивлячись на те, що ще вчора в Полтаві були опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вже сьогодні на Садах-2 почали латати ями, в яких ще не висохли калюжі. Таке явище зустрічається в Полтаві далеко не вперше.

«ОБ» також писав про те, як восени по вул. Чорновола та пров. Госпітальному проводили ремонт доріг якраз після дощу.

Відомо, що за нормами, новий дорожній покрив укладати заборонено, коли температура повітря нижча за +5 градусів та коли поверхня, на яку кластимуть асфальт – мокра чи містить зайві речовини, що заважають засвоюванню суміші.

Нагадаємо, що минулого року міськрада витратила на ремонт доріг у Полтаві 242 млн грн.

Віктор Карпенко