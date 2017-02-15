Полтавські рятувальники запускають новий сайт для популяризації своєї діяльності

15.02.2017 Поділитися

Новий інформаційний портал запрацює в Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області, повідомиляється на офіційному сайті структури. Його завданням буде популяризація своєї аварійно-рятувального загону та підвищення якості надаваних послуг.

За словами Романа Кириленка, начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області, проектом передбачено модернізацію сайту і популяризація діяльності у соціальних мережах, виготовлення друкованої інформаційної продукції, висвітлення надзвичайних подій, новин, поточних робочих моментів, створення дошки пошани тощо.

Із новим сайтом можна ознайомитися за покликанням тут.

АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській областіє спеціалізованим загоном, який виконує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи на об’єктах нафтогазового комплексу, інших об’єктах в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також здійснює у встановленому порядку на договірній основі аварійно-рятувальне обслуговування підприємств, установ і територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Анна Черниш