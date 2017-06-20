Полтавські шахраї «відмили» та привласнили 119 млн грн на відновленні Донбасу – СБУ

20.06.2017 Поділитися

Служба безпеки України викрила у Полтавській області конвертаційний центр, через який розкрадали виділені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей бюджетні кошти, пише прес-служба відомства.

Повідомляється, що шахраї укладали фіктивні угоди про послуги з переможцями відповідних тендерів, завдяки чому привласнили та перевели в готівку понад 6 000 000 грн, передбачених на реконструкцію та капремонт водопроводів, берегів річок та доріг у Бахмуті (кол. Артемівськ), що на Донеччині.

За інформацією СБУ організатори цього конвертаційного центру налагодили постачання сільгосппродукції до окупованих районів Донеччина та Луганщини та до Росії. Продукти продавали за готівку, яку переправляли через лінію розмежування та розподіляли гроші на банківські рахунки учасників оборудки.

Загальний оборот нелегітимно проведених коштів становить більше 113 000 000 грн.

Щоб розкрити цю схему, СБУ провела 20 обшуків у Полтавській, Київській, Дніпропетровській областях та на територіях, що межують з ОРДЛО. Вилучено бухгалтерську документацію, готівку та матеріальні цінності на суму понад 1 190 000 грн, 13 печаток фіктивних підприємств, 43 банківські картки, чекові книжки, носії інформації та бланки податкової звітності до фейкового «міністерства доходів і зборів ДНР».

Віктор Карпенко