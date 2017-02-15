Полтавські ультрас ходою вшанували пам'ять загиблого на війні побратима

15.02.2017 Поділитися

Другий рік поспіль у Полтаві проходить хода на честь активіста, учасника подій на Майдані, одного із засновників ультрас-руху в місті, бійця полку «Азов» Антона Грицая, який загинув під Широкіним рівно два роки тому.

- Антон був дуже світлою та справедливою людиною. Він мав багато ідей, які він так і не зміг все втілити в життя, - згадує його кращий друг і організатор пам'ятного ходи в його честь Вадим Ямщиков.

Кількасот полтавців з прапорами і футбольною символікою пройшли від Білої Альтанки до меморіальної дошки, встановленої у пам’ять про Сіфа на фасаді Педуніверситету.

На честь Антона Грицая, проводиться турнір із футболу серед ультрас. Посмертно Антон Грицай був нагороджений орденом «За мужність» III ступеню і нагородою «За вірність народу України» І ступеня.

Віктор Карпенко