Полтавські військові отримають у власність 11 тис. га земель

19.03.2017 Поділитися

До Держгеокадастру та органів місцевого самоврядування учасники війни на Сході подали 9 683 заяви на отримання земельних ділянок.

Військові отримали 6 668 дозвільних наказів на розробку землевпорядної документації для відведення землі загальною площею 11 345 га. Інші звернення знаходяться на стадії розгляду. Завершили процедуру оформлення землі у власність 721 військовослужбовець.

За цей тиждень в області виділили 4 ділянки земель на потреби захисників України. Загальна площа отриманих ними ділянок складає 32,65 га.

Загалом, відзначають в установі, щороку кількість виділених земель оборонцям східних рубежів зростає.

Віктор Карпенко