Полтавські волейболістки можуть увійти до четвірки Вищої Ліги України

26.02.2017 Поділитися

Жіноча волейбольна команда «Полтавчанка» стартувала у вирішальних матчах Вищої ліги.

Команда Олександра Кириленка вже показала гарні результати проти представниць Київщини – білоцерківського «Спортліцею». Тренер передбачає вдалу гру і надалі.

– Перші 2 партії дівчата відіграли добре, 25:10 та 25:18, але потім розслабились. Після того, як на поле випустили молодь, виникли труднощі, третя партія вийшла з рахунком 25:23. Хоч в цілому перемога за нами, та будемо працювати. Команди сильні, та все ж залежить від настрою гравців, – коментує Олександр Кириленко.

Волейболістки «Полтавчанки» мають усі шанси потрапити до «Фіналу чотирьох». Для цього треба здобути перемогу у грі проти «Буковини» з Чернівців в останньому матчі.

Відділ моніторингу