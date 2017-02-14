Полтавських афганців відзначили орденами та почесними грамотами

14.02.2017 Поділитися

До Дня воїнів-інтернаціоналістів полтавських військових та активістів спілки ветеранів Афганістану нагородили медалями, грамотами та подяками у Полтавській облдержадміністрації.

Учасники обласної організації спілки ветеранів Афганістану зазначили, що зараз в області проживає 3 300 воїнів-інтернаціоналістів. Лише 30% з них були забезпечені путівками до санаторіїв у минулому році. Військові наголосили на тому, що чимало з них не отримує обіцяних пільг. Так, в Оржицькому районі автобусні перевізники не приймають посвідчення ветерана війни, тому вони змушені сплачувати повну вартість поїздки попри наявність пільг.

Натомість, заступник голови Полтавської облради Євген Холод відзначив активну позицію ветеранів Афганістану в підтримці земляків, які зараз воюють на Сході України.

– Ви пережили дуже складні часи. Ту війну відчула, звичайно, не кожна сім’я, але як мінімум 2-3 людини з кожного поселення служили в Афганістані. Цінне те, що ви зараз не опускаєте рук. Бо воїни-інтернаціоналісти зараз також боронять східні рубежі України чи стали волонтерами.

Довідково: День воїнів-афганців відзначається в Україні 15 лютого з 2004 року. До того цей день неофіційно відзначався як річниця завершення виведення радянських військ з Афганістану в 1989 р.

Віктор Карпенко