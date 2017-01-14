Полтавських школярів ознайомили з європейськими новорічними традиціями
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Учні полтавських шкіл взяли участь у просвітницькому заході про новорічно-різдвяні традиції країн Європи.
Зустріч відбулась у рамках краєзнавчої подорожі «Новорічні традиції народів світу». В ній взяли участь відвідувачі гуртків Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
За словами організаторів заходу, вибір тематики був зумовлений багатонаціональністю Полтавської області. На її території проживають представники близько 100 народів і народностей.
Розпочалась краєзнавча екскурсія з представлення українських традицій зимового циклу, після чого гості вирушили в імпровізовану мандрівку новорічною Європою.
Особливу увагу організатори заходу приділили країнам-сусідам Білорусі та Польщі. Представниця громадської організації Спілки шанувальників польської культури на Полтавщині «Полонія» Ольга Андрієвька розповіла про традиції святкування Різдва в цій країні.
Про новорічні традиції Білорусі розповіла українська й білоруська письменниця, журналіст, автор і режисер художньо – публіцистичних та документальних фільмів, член Національної спілки письменників України, Спілки письменників Білорусі й Національної спілки журналістів України Інна Дідик-Снарська.
Вона поділилася родинними традиціями, а також прочитала авторське оповідання про новорічні дитячі враження «Сколько можно ждать?» та власні поезії білоруською мовою про Марію–Магдалину та Ісуса.
Олександр Гуцул