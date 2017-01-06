Полтавських спортсменів Олімпіади в Ріо нагородили та преміювали

06.01.2017 Поділитися

Полтавських спортсменів, учасників Олімпіади та Паралімпіади у бразильському Ріо-де-Жанейро, нагородили медалями та грошовими преміями в Полтавській облдержадміністрації.

Серед олімпійців нагороди отримали Любомир Лемешко (100 тис. грн), Ольга Ляхова (100 тис. грн), Павло Алтухов (100 тис. грн) та Дмитро Янчук (500 тис. грн). Останній у парі з веслувальником зі Львівщини Тарасом Міщуком на дистанції 1000 метрів завоювали бронзові медалі 31 Олімпійських ігор. Загалом олімпійці отримали 1,1 млн грн.

Наставник веслувальників, Заслужений тренер України Микола Мацапура висловив подяку всім, хто допоміг спортсменам взяти участь у змаганнях, зокрема, фінансово.

– От лица всех своих спортсменов, воспитанников, хочу поблагодарить каждого. В особенности – Полтавскую ОГА, благодаря которой мы так же достигли таких результатов. Нам помогали волонтеры, меценаты. Потому особых трудностей с подготовкой к Играм не возникало – зазначив Мацапура.

На XVПаралімпійських іграх 2016 року Полтавщину представило 12 спортсменів. Вони завоювали 22 медалі – 5 золотих, 12 срібних та 5 бронзових. Встановили 4 рекорди Європи, 2 світові та 1 рекорд Паралімпійських ігор.

Кращі з них – Євген Бородайко, який отримав 500 тис грн, Юрій Божинський (100 тис. грн), Дмитро Виноградець (500 тис. грн), Яна Денисенко (100 тис. грн), Оксана Хруль (100 тис. грн) та Наталія Шестопал (100 тис. грн). Паралімпійців нагородили на загальну суму 2,75 млн грн.

2016 року у бразильському Ріо-де-Жанейро пройшла грандіозна спортивна подія чотириріччя – Ігри 31 Олімпіади, на яких 206 українців змагалися у 27 видах спорту. До складу збірної України увійшло 5 спортсменів Полтавської області.

Віктор Карпенко