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Полтавський інтернат вдвічі більше переплатив при закупівлі ліків

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Полтавський інтернат вдвічі більше переплатив при закупівлі ліків

Токарівський психоневрологічний інтернат (Лохвицький район, Полтавська обл.) відзначився найдорожчим анальгіном серед усіх замовників України – по 6,79 грн. за пачку при середній ціні 3,63 грн, повідомляють «Наші гроші».

Таблетки замовили без тендеру у лохвицькій Центральній районній аптеці №116 комунального підприємства «Полтавафарм» по допороговій закупівлі від 16 січня. Ціна 6,79 грн. (з урахуванням ПДВ) стосувалась невеликої кількості упаковок – 50 штук. Однак чимало інших замовників придбали незначні обсяги за значно нижчими цінами. Наприклад, «Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни» Полтавської облради придбав 10 упаковок анальгіну у ТОВ «Аметрін ФК» за 2,96 грн. А Київський геріатричний пансіонат замовив 30 упаковок у ПП «СЕБ-Фармація» за 3,04 грн.

Токарівський психоневрологічний інтернат з 2011 року очолює Леонід Барвінко.

Основна маса закупівель анальгіну в «Прозорро» проводилась за цінами від 3 до 4,20 грн. Найдешевше коштував препарат від дистрибутора «Бадм». У роздрібних аптеках Києва ціни є вищими – від 4 до 6 гривень.

Окрім Токарівського інтернату дорожче від 6 гривень купували анальгін Одеський державний університет внутрішніх справ (6,48 грн від ПП «РФО» Миколи Лиховидова – президента одеського футбольного клубу «Реал фарма») і ДПТНЗ «Чернівецький професійний будівельний ліцей» (6,05 грн. від комунальної аптеки №10).

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