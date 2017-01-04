Полтавський краєзнавчий музей представив нові ціни для відвідувачів

04.01.2017 Поділитися

Із 1 січня 2017 року в Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського встановили нові тарифи на квитки, екскурсії та додаткові послуги.

Нова вартість вхідних квитків для дорослих складає 15 грн, для дітей – 5 грн. Тематична екскурсія обійдеться в 50 грн, оглядова по відділу – 30. Вхідні квитки до «Кімнати унікальних експонатів» для дорослих коштують 10 грн, для дітей – 5 грн.

Вартість екскурсії подвір’ям музею складає 20 грн, дозвіл на фотографувати в інтер’єрних експозиціях – 15 грн, відеозйомки – 20 грн.

Також графік роботи музею дещо зміниться в різдвяні свята. 6 січня він працюватиме з 9 до 16 години, 7 січня – з 10 до 17.