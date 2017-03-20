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Полтавський нардеп Река задекларував власні землі та майже мільйон готівки

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Полтавський нардеп Река задекларував власні землі та майже мільйон готівки

Народний депутат Андрій Река першим із представників Полтавської області в Верховній Раді задекларував свої статки.

Задекларував посадовець нерухомість у Нових Санжарах. А саме будинок загальною площею 72 кв. м., яким володіє з 2000 року. Та дві земельні ділянки — 778 та 2508 кв. м, які у власності Реки з 2001 та 2010 років відповідно. Ці самі об’єкти нерухомості вказані у е-декларації народного депутата і за 2015 рік.

Також змін не відбулося у розділі «транспортні засоби». З 2002 року Река володіє легковим автомобілем марки «ARO 244» та з 2010 року має причіп «Knaus» 1987 року випуску.

Протягом 2016 року Андрій Река отримав 154 тис. 685 грн заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи у Верховній Раді України. Також протягом 2016 року нардеп отримав 51 тис. 163 грн пенсійних нарахувань, а його дружина 14 тис. 668 грн пенсії. У розділі «доходи» задекларовані і відсотки, отримані у банку — 397 та 20 грн.

Задекларував нардеп і грошові активи. Його дружина, згідно з документом, має 262,2 тис. грн готівки, а сам народний депутат має майже мільйон гривень — 978,8 тис. грн

Віктор Карпенко

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