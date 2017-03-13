«Полтавський облавтодор» без тендеру заплатить 92 млн грн фірмі-прокладці

13.03.2017 Поділитися

Полтавський облавтодор 3 січня без тендеру уклав контракт на 92,4 мільйона гривень з фірмою ТОВ «ТК «Промторг», якій натоді ледь виповнилося 4 місяці.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник відділу з протидії корупції Центру «Ейдос» Гліб Канєвський.

Згідно з інформацією, розміщеною на порталі публічних закупівель ProZorro, «ТК «Промторг» має поставити: 1,1 млн літрів дизпалива, 450 тисяч літрів А-92, 68 тисяч куб м. щебіню, 4 тисячі тонн мінерального порошку, 4 тисячі тонн бітуму, 350 тонн пічного палива.

Як наголошується, ціна за одиницю товару є підозріло високою, як для оптових об’ємів. Наприклад, за даними ЛІГА.Бізнес на початку січня роздрібні ціни на А-92 коливалися в межах 20.90 – 24.99 грн.

«Автодор погодився купити оптом по 22,90. Ціни на дизпаливо – 19.65 – 22.99 грн. Автодор бере по 21,70. Бітум для дорожників обійдеться по 9600 грн/т. У той час, як в інтернеті починаються пропозиції від 7300 грн», – пише Канєвський.

При цьому, вартість транспортування товару не включена. За що доведеться платити окремо. Документ укладений одразу на два роки вперед до 31 грудня 2018 року.

За його словами, ТОВ «ТК «Промторг» засноване в м. Кременчук у вересні 2016 року за адресою, де зареєстровані ще вісім різних підприємств.

Одноосібним власником та директором «Промторгу» є мещканець Кременчука Дмитро Литвинов. Паралельно Литвинов керує ще одним підприємством – «Топ-Сегмент».

Канєвський зазначає, що на ProZorro немає жодної згадки про будь-які конкурси. Тобто, дорожники на власний розсуд обрали саме нещодавно зареєстрований «ТК «Промторг» для цих постачань.

Він також повідомляє, що полтавський автодор віддав майже 10 мільйонів гривень за паливо «Промторгу» за контрактами від жовтня 2016 року. Тобто, через місяць після реєстрації фірми.

Нагадаємо, «Останній Бастіон» уже зазначав Службі автомобільних доріг і обласному автодору в Полтавській області, що ямковий ремонт повинен виконувати підрядник з досвідом роботи, наявністю статутного капіталу і необхідної для виконання робіт техніки, а не одноденні фірми-прокладки з відмивання коштів.