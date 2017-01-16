Полтавський письменник презентував збірку гуморесок

16.01.2017 Поділитися

Письменник Яків Купінський представив власну збірку гуморесок «Два куми».

До збірки увійшли гуморески, які є результатом спостережень за навколишньою дійсністю. До уваги читачів кумедні, повчальні моменти, що заставляють не тільки всміхатися, а й замислюватися. Представлені вони у монологах та діалогах двох кумів — Петра та Данила.

Презентація відбулася у полтавській обласній бібліотеці імені І. П. Котляревського.

Довідково: Яків Купінський — інженер-будівельник. Друкуватися почав у студентській багатотиражці в 1968 році.Перша збірка ліричних віршів «Следы на песке» вийшла в 2007 році. А минулого року у видавництві «Дивосвіт» вийшла з друку книга гуморесок Якова Купінського «Два куми».

Віктор Карпенко