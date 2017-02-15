Полтавський школяр став призером Європи з тхеквондо

15.02.2017 Поділитися

Юний полтавець став бронзовим призером Відкритого чемпіонату Європи з тхеквондо.

Чемпіонат European Kids Champs 2017 проходив у турецькому місті Белек. У складі збірної України взяли участь троє вихованців Полтавської школи тхеквондо.

Серед представників української команди був полтавець Олександр Литвин, який здобув бронзу, перемігши турків Аріка Омера Фарука і Атеса Арабачі.

Олександра та його батьків привітали полтавські високопосадовці та представники Управління сім’ї, молоді та спорту.