Полтавського військового нагородили орденом «За мужність»

12.06.2017 Поділитися

Військовому з Глобинської ОТГ Віталієві Грицаю днями вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня.

І, хоча, указ про нагородження був підписаний ще минулого року, нагорода дісталася до його власника лише днями. Зараз колишній військовий займається хліборобством.

Довідково: Указом Президента № 538/2016 від 2 грудня 2016 року «за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку» молодший сержант Грицай Віталій Олександрович нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Відділ моніторингу