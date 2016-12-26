Полтавську фармацію може очолити напівграмотна людина

26.12.2016 Поділитися

Член комісії з конкурсного відбору ПОКП «Полтавафарм» С.В. Горбань звернувся до заступника голови облради Анатолія Ханка з проханням прибрати вищу освіту з вимог Положення про призначення директора підприємства. Лист із відповідним проханням мала розглянути комісія депутатів на чолі з заступником голови облради Анатолієм Ханком у п’ятницю, 23 грудня.

У документі Горбань пише, що вимога мати повну вищу освіту (звання магістр або спеціаліст) у розділі «Кваліфікаційні вимоги» нібито не відповідають вимогам Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, які належать до комунальної власності. Він заявляє, що кандидатом на посаду директора обласного комунального підприємства «Полтавафарм», яке виготовляє та розповсюджує, зокрема, наркотичні речовини, може бути людина без вищої освіти.

Імовірно, замінити у кваліфікаційних вимогах пункт про «вищу» на «повну» освіту пов'язаний із бажанням завести на посаду кандидата без належної профільної освіти або з повною відсутністю останньої. «Останній Бастіон» писав, що полтавський ін’єкційний наркоман Ігор Педик розповсюджує інформацію, що його невдовзі призначать заступником керівника на «Полтавафам».

Депутат Полтавської облради Іван Сидоренко зазначив, що призначення керівником «Полтавафарму» нефахової людини без профільної освіти поховає як підприємство,так і населення.

– Думаю, що людина без профільної освіти не може очолювати «Полтавафрам». Це абсурд просто. Вважаю, депутати не проголосують за це, – Сидоренко.

Зазначимо, комісія депутатів не засідала щодо цього питання, обмежившись усною відмовою.

Про корупційну складову голови Полтавської облради Олександра Біленького, реалізовану в мережі комунальних аптек «Полтавафарму» читайте: