Полтавську волонтерку нагородили орденом «За заслуги»

22.01.2017 Поділитися

Волонтерку Вікторію Мірошніченко відзначили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Відбулося це з нагоди Дня соборності.

Сама волонтерка завдячує усім, хто допомагав їй у нелегкій справі – постачанні допомоги бійцям за Незалежність України.

– Насамперед – це ваша нагорода. Дякую усім господиням, які готували та шили одяг нашим захисникам. Дякую усьому волонтерському братству і, найголовніше, сім’ї – Мірошніченко.

Крім того, орденом «За мужність» ІІІ ступеня було нагороджено керівника пошукової групи гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація-200» Леоніда Бондаря.

Віктор Карпенко