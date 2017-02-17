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Понад 117 мільйонів гривень субвенції виділили для Полтавщини

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Понад 117 мільйонів гривень субвенції виділили для Полтавщини

Соціально незахищеним полтавцям виплатили понад 100 млн гривень.
У Полтаві протягом лютого було виплачено державну допомогу соціально незахищеним громадянам на суму 117,2 млн грн.
Про це повідомили у Полтавській ОДА. За їх даними, 6 лютого у Полтавську область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі згідно із чинним законодавством України.
У області суму допомоги отримали сім’ї з дітьми, інваліди з дитинства, діти-інваліди, малозабезпечені сім’ї, а також тимчасова допомога на дітей та допомога по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Указана сума розподілялася згідно статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Нагадаємо, що на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 134,4 тис. одержувачів зазначених видів виплат.

Відділ моніторингу

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