Понад 117 мільйонів гривень субвенції виділили для Полтавщини

17.02.2017 Поділитися

Соціально незахищеним полтавцям виплатили понад 100 млн гривень.

У Полтаві протягом лютого було виплачено державну допомогу соціально незахищеним громадянам на суму 117,2 млн грн.

Про це повідомили у Полтавській ОДА. За їх даними, 6 лютого у Полтавську область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі згідно із чинним законодавством України.

У області суму допомоги отримали сім’ї з дітьми, інваліди з дитинства, діти-інваліди, малозабезпечені сім’ї, а також тимчасова допомога на дітей та допомога по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу.

Указана сума розподілялася згідно статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Нагадаємо, що на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 134,4 тис. одержувачів зазначених видів виплат.

Відділ моніторингу