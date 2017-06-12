Понад 1,2 млн грн відсотків від вкладів у своєму ж банку додекларував Порошенко

12.06.2017 Поділитися

Президент України Петро Порошенко днями додатково задекларував більше 1,2 млн грн відсотків від вкладу у своєму «Міжнародному інвестиційному банку».

Зокрема, у декларації зазначено дохід в сумі 1 250 000 грн у вигляді відсотків від вкладів у «МІБ». НБУ зазначає, що на початок цього року Порошенко є основним власником та акціонером цього банку. Сумарно він володіє 60% акцій фінустанови.

Нагадаємо, у 2016 року Порошенко задекларував три квартири, будинок і 180 000 грн готівкою.

Відділ моніторингу